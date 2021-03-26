نادين نسيب نجيم ترد على خبر ثروتها الطائلة: “يا ريت”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 18 ثانية

ردت الممثلة ​نادين نسيب نجيم​، على الحديث المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن ثروتها من الجمهور الذي اعتبر انها اصبحت مليارديرة بعد تواصل تقدمها عبر الانترنت وخاصة بعد ان اطلقت الفلتر الخاص بها.

وقالت: “يا ريت” مشيرة الى ان محبة الناس لها ولأعمالها هي الثروة الكبرى بالنسبة لها.

وتبين ان نادين تخطت المليار مشاهدة على الفلتر الخاص بها، واكثر من 24 مليون شخص قاموا باستخدامه وهذه المرة الاولى التي يحقق فيها فلتر لشخصية عربية هذا الرقم الخيالي على مواقع التواصل الاجتماعي.