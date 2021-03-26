ماجدة الرومي في مصر استعدادا لحفل "قصر القبة".. وهذه أسعار التذاكر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت المطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي إلى القاهرة، الخميس، استعداداً لإحياء أول حفل فني بقصر القبة، يستضيفه قصر القبة في 2 أبريل/نيسان، بمصاحبة المايسترو المصري نادر عباسيي وأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني.

وتعد النجمة ماجدة الرومي أول فنانة تغني في قصر القبة بعد فتحه للجمهور، واختلفت أسعار التذاكر حسب المكان داخل المسرح، و التي تم طرحها للبيع عبر موقع" ticketsmarche".





ففي المنطقة البرونزية بلغ سعر التذكرة 1500 جنيهاً، والفضية 2500 جنيهاً، والذهبية 3500 جنيهاً، أما البلاتينيوم بلغت 5000، وفي منطقة الـvip وصل سعر التذكرة 10 آلاف جنيه.





ويقام الحفل بالمسرح المكشوف داخل قصر القبة، الذي يعد من أكبر القصور الملكية التاريخية التي تقع بمنطقة سراي القبة شرق القاهرة، وبنى في عهد الخديو إسماعيل واستمر العمل في بنائه 6 سنوات.





يذكر أن آخر حفل للنجمة ماجدة الرومي بمصر أقيم عام 2019، في إطار حملة خيرية لصالح القرى الفقيرة، وذهب العائد المادي الخاص بالحفل إلى عدد من الأعمال الخيرية، وهو الحفل الذي أعربت خلاله عن سعادتها دائماً بالتواجد في مصر، قائلة إنها عاهدت الله على العمل الإنساني، وأن تكون صوت من لا صوت له.



