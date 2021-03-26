هند صبري تثير موجة جدل في مصر.. ما علاقة "المومياوات الملكية"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار اختيار وزارة السياحة والآثار المصرية للفنانة التونسية هند صبري، للمشاركة بموكب نقل المومياوات الملكية في 3 أبريل جدلا كبيرا بمصر.

وانقسم المصريون إلى فريقين، الأول رافض لهذا الترشيح، وانتقد اختيار هند صبري لأنها فنانة تونسية، ولا تستحق المشاركة في حدث مصري خالص.

وتبنى هذا الاتجاه الفنان مصطفى درويش الذي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "طبعا حبي واحترامي وتقديري الكبير لهند صبري وفنها، بس هو 100 مليون مصري، ومعندناش حد يمثلنا ونختار أجانب".





أما الفريق الثاني فدافع عن هند صبري، ورأى أنها فنانة عربية وعاشقة لمصر ولا يجب الهجوم عليها، وفي هذا السياق كتب المخرج أمير رمسيس عبر فيسبوك: "الحقيقة ما شفتش أسخف من موجة الهجوم على مشاركة هند صبري في موكب المومياوات، الزينوفوبيا في أتفه صورها، بنتكلم عن فنانة قدمت أعمال من أهم أعمال السينما في مصر، محبوبة من المصريين كلهم، لم يجد المخرج شريف عرفة بقدره أفضل منها لتجسيد شخصية حتشبسوت في فيلمه.. ده أولا".

وتابع: "ثانيا الحقيقة وجود هند خطوة عظيمة وشايفها مش كفاية ويا ريت يكون فيه غيرها عرب ودوليين كتير لأنه تراث للإنسانية زي ما هو تراث لمصر".





يذكر أن هند صبري كانت عبرت عن سعادتها بالمشاركة وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر": "الرحلة الذهبية.. 3 أبريل موعد موكب المومياوات الملكية.. نقل 22 مومياء من المتحف المصري لمتحف الحضارة، من بينها 18 مومياء لملوك و4 ملكات، والتحرك يبدأ بـ21 طلقة تحية لفراعنة مصر العظام.. فخورة بمشاركتي في هذا الحدث التاريخي".