هالي بيري تتعاقد على فيلم الجاسوسية "Our Man from New Jersey"

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت النجمة العالمية هالي بيري علي بطولة فيلم الجاسوسية "Our Man from New Jersey" ويشاركها في بطولة الفيلم النجم العالمي مارك والبيرج، وحسب موقع hollywoodreporter ، من المقرر أن ينتج مارك والبيرج الفيلم بالتعاون مع ستيفن ليفينسون، أما السيناريو فسيكون لـ ديفيد جوجنهايم ، بناءً على فكرة من المنتج ستيفن ليفنسون.



هالي بيري

وحتي الآن لم يتم الافصاح عن أي تفاصيل تخص قصة فيلم "Our Man from New Jersey" ولكن تبدو أجواء الفيلم مناسبة لبيري ، بعد أن لعبت دور البطولة بشكل لا ينسى في دور جينكس أمام بيرس بروسنان عام 2002 في فيلم "out of TIFF" ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، هذا غير أدوار هالي في أفلام الأكشن"X-Men" ، و فيلم "John Wick: Chapter 3 - Parabellum" كما أنهت مؤخرا من تصوير فيلم "Moonfall" .

وكانت نجمة الأوسكار الشهيرة هالى بيرى، قد علقت علي عدم فوز أى امرأة سمراء بجائزة الأوسكار منذ فترة طويلة حيث قالت إنه لشىء "محزن" عدم فوز امرأة سمراء بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة منذ عام 2002، وجاءت تصريحات هالى بيرى بعد ما يقرب من 20 عاما من فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها فى "Monster’s Ball"، حيث لعبت دور البطولة جنبا إلى جنب مع بيلى بوب ثورنتون و من اخراج مارك فروستر.

وتحدثت هالى بيرى عن عدم منح الأكاديمية اللقب لامرأة سوداء أخرى منذ ذلك الحين، مشيرة لصحيفة "ميرور" أنها كانت تتوقع أن بعد هذه الليلة " ليلة فوزها بالجائزة " أنه فى القريب هناك نجمات سمراوات البشرة سيكون لهن الحظ أيضا لنيل نفس الجائزة .