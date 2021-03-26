القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت قناة "mbc" عرض الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وتارا عماد، ورياض الخولي، الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ويكشف الإعلان التشويقي عن قصة حب تواجه ظروفاً صعبة بين محمد رمضان وتارا عماد، ويتناول العمل جزء من ملامح قرى الصعيد في فترة الخمسينيات والستينيات، وحدوث مواجهات بين أهالى الصعيد و قوات الاحتلال الإنجليزي.



وقال رمضان عدة جمل مؤثرة في الإعلان للترويج، منها: "اللي شاف الموت بيتغير، النار أقوى من الحديد لأنها بتلينه.. ولما حبيت عرفت أن الحب أقوى من النار".

وشهد الإعلان التشويقي أيضاً ظهور النجم الأردني منذر رياحنة، والنجمة هبة مجدي التي تجسد في العمل دور شقيقة محمد رمضان، كما ظهرت الفنانة عارفة عبد الرسول.

يذكر أن مسلسل موسي من تأليف السيناريست ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتم تصوير أحداثه بين محافظتي أسوان والإسكندرية.



