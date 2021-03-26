الفنان ناجي سعد يبكي على الهواء: صلاح عبدالله يتجاهلني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلّ الفنان المصري ناجي سعد ضيفاً في برنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه الفنان إدوارد والإعلامية بثينة توكل على قناة "ألفا".

وكشف سعد عن تجاهل الوسط الفني له رغم عطاءه الكبير، وتحدث عن أصدقائه الفنانين الذين يحاول التواصل معهم لمساعدته في الحصول على فرصة عمل.

وقال إن الفنان صلاح عبدالله يتجاهله، حيث يخبره دائماً بأنه سيتواصل مع صناع المسلسلات، لكنه لا يعاود الاتصال به مرة أخرى.





وأشار سعد إلى أنه ليس غاضباً من صلاح عبدالله الذي يعتبره صديقه منذ سنوات، لأنه يؤمن بأن كل إنسان يحصل على نصيبه من الحياة.

ودخل الفنان القدير ناجي سعد في موجة من البكاء عندما تم تسليمه درع تكريم البرنامج تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة، كما تأثر إدوارد من هذا الموقف الإنساني وحاول السيطرة على دموعه.

يذكر أن ناجي سعد ظهر في مرحلة السبعينيات، وكان من أبرز أعضاء فرقة محمد صبحي المسرحية، وشارك في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.