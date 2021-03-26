تقنيات ساحرة بسيارات 2021.. أجهزة تراقب المراهقين وقيادة بواقع افتراضي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح مجموعة متميزة من السيارات الجديدة لعام 2021، تتمتع بباقة من القدرات التقنية هي الأبرز في سوق السيارات على الاطلاق

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز القدرات التقنية التي تطرح بها السيارات لعام 2021 الجاري.

بدأ الموقع القائمة، بشاشة العدادات العاملة بالواقع الافتراضي على الزجاج الأمامي للسيارة، وتتوفر هذه التقنية بمجموعة مختارة من سيارات هيونداي.







بعدها، كشف الموقع ضمن قائمته عن تقنية مراقبة المراهقين خلف عجلة القيادة، وهي تقنية تضع السيارة في حالة استعداد للمراهقين السائقين لها بحيث لا تتخطى سرعة السيارة 85 ميلا في الساعة وتتوفر هذه التقنية مجموعة مختارة من سيارات جنرال موتورز.





التقنية التي تليها وتتوفر بموديلات 2021، هي تقنية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، وذاع صيت هذه التقنية لتنتشر في غالبية الموديلات المطروحة حديثا.





من بعدها، جاءت تقنية الفرامل الذاتية، وهي تقنية ليست بالجديدة ولكن تطرح لعام 2021 بقدرات معززة، تساهم في مساعدة السائق في حالات اقتراب الاصطدام بمركبة أخرى لتوقف السيارة نفسها كإجراء وقائي.





من القدرات التقنية المميزة التي تطرح بسيارات 2021، تقنية مراقبة السائق في حال وقوعه في غفوة، تؤدي لخروجه عن مسار السير لتنبيهه للإستيقاظ على الطريق.





من بعده، ضمت القائمة، القدرات الأمنية لحماية السيارات من السرقة، والتي تتوفر في غالبية السيارات الحالية، وتشمل أجهزة انذار متطورة، وأنظمة تشغيل لا تستجيب إلا لمالك السيارة.





ومن القدرات المتميزة أيضا وتتوفر لسيارات 2021، الكاميرات الخلفية القادرة على رصد المناطق العمياء التي يعجز السائق عن رصدها أثناء القيادة.





في ختام القائمة، كشف الموقع عن تقنية أخرى تتعلق بالمراقبة والكاميرات، وهي تقنية الكاميرات الراصدة لمحيط السيارة بزاوية واسعة تصل لـ 360 درجة وهي تتوفر بغالبية سيارات 2021.



