شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار إضافية في مجمل إيرادات فيلم Tom and Jerry والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الـ Live Action الجديد Tom and Jerryإيرادات وصلت إلى 77 مليونًا و 500 ألف دولار أمريكى في شباك التذاكر حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 26 فبراير الماضى بـ دور العرض المختلفة، بزيادة حوالى 10 ملايين ليون دولار في مجمل الإيرادات في خلال أسبوع.

وأنقسمت الإيرادات بين 33 مليون و 700 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 43 مليونًا و 800 ألف دولارأمريكى حول العالم.

فيلم الـ Live Action الجديد Tom and Jerry وصلت مدته إلى ساعة و41 دقيقة، ويتم تحريك الشخصيات في الفيلم بأساليب مشابهة للعرض التليفزيوني الأصلي، فيما يختلف الفيلم الجديد بوجود ممثلين حقيقيين ومجموعة تفاصيل العالم الطبيعى، وهو من إخراج تيم ستورى وتأليف كيفن كوستيلو.

تلعب الفنانة الأمريكية الشابة كلوي جرايس موريتز دور البطولة، حيث تقدم دور مسئولة بشركة تنظيم احتفالات أستأجرها فندق لتنظيم حفل زفاف، ويوجد بالفندق فأر مزعج "جيري"، ويتم تجنيد القط توم للمساعدة فى إزاحة جيرى من المبنى قبل موعد الزفاف، والفيلم يحيى التنافس المستمر بين شخصيتي توم وجيرى منذ عقود، إضافة إلى وجود عدد من الأبطال مثل مايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم، وفق موقع "فرايتي".

وتعتبر أفلام "توم وجيري" أشهر عمل كرتوني في العالم، وبدأ عرضه من سنة 1940 حتي عام 1967 في ما يقارب 161 حلقة، وحازت السلسلة على عدة جوائز أوسكار، وتدور فكرته حول المطاردة المستمرة وغير المحسومة للقط توم ضد الفأر جيري، والذي ينجح في كل مرة في الإفلات منه وتوريطه في إطار كوميدي خيالى.

يذكر أن مخرج أفلام الرسوم المتحركة "توم وجيرى"، الأمريكى جين ديتش، العام الماضى 2020، فى العاصمة التشيكية براغ عن عمر يناهز 95 عامًا.