"ترضى حد يدفن أمك غير أولادها؟".. سبب رفض مصطفى درويش مشاركة هند صبري بنقل المومياوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رد الفنان مصطفى درويش، عن انتقاد البعض له بسبب رفضه مشاركة الفنانة التونسية هند صبري في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة.

وكتب درويش، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "المعترض على كلامي براحة طيب.. أمك ماتت ترضى حد يغسلها ولا يدفنها غير أولادها اللي عايشين وحواليها، ولا تجيب أولاد مامتك الثانية هما اللي يغسلوها ويدفنوها وأهو كلكم أخوات، هل ده يصح؟".

أضاف: "أهو نفس القصة المومياوات دول أجدادنا ودي رفاتهم ينفع حد يدفنهم غيرنا أولادهم، بس كده دي كانت وجهة نظري بعيد عن أي شخص أو اسم أو بلد، واحترامي الكامل ليهم وآسف لو كنت سبب في أي دوشة ليكي يا هند مكنش قصدي فيكي شخصيا، أنا بحبك ومن جمهورك".

تابع: "اللي يعرف هند صبري يا ريت يوصلها ده لأني أنا معرفهاش شخصيا، واقفلوا القصة دي علشان تعبت من الشرح فيها".

وكان مصطفى درويش كتب وكتب عبر "فيسبوك": "طبعا مع حبي واحترامي وتقديري الكبير لهند صبرى وفنها، بس هو 100 مليون مصري معندناش حد يمثلنا فبنجيب أجانب يعني".

وكانت هند صبري أعلنت عن مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.