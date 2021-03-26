خالد النبوي بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل عن "يوم وليلة": عاشت السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي

حاز الفنان خالد النبوي، على جائزة أحسن ممثل عن فيلم "يوم وليلة" من المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ 23.

ونشر "النبوي"، صورًا من التكريم، عبر "تويتر"، وعلق: "بشارك كل حبايبي فرحتي بجايزة أحسن ممثل من المهرجان القومي للسينما، عن دور منصور الدهبي فيلم يوم وليلة.. عاشت السينما المصرية"

وكانت إدارة المهرجان القومي للسينما، في دورته الثالثة والعشرين، أعلنت جوائز هذا العام، ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حصل على الجائزة الأولى فيلم "بين بحرين"، الجائزة الثانية ذهبت لفيلم "لما بنتولد"، أما الجائزة الثالثة فحصل عليها فيلم "عنها".

وذهبت جائزة أحسن ممثل دور أول للنجم خالد النبوي عن دوره فى فيلم "يوم وليلة"، أما جائزة التمثيل دور ثان رجال حصل عليها الفنان محمود فارس عن دوره في فيلم "بين بحرين"، أما جائزة أحسن ممثلة دور أول حصلت عليها الفنانة منى هلا عن دورها فى فيلم "ليل خارجى".

وشهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الـ 23 للمهرجان بمسرح الجمهورية، والتي جاءت تحت عنوان "نسيم الروح" .