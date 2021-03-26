فيديو| كريم محمود عبدالعزيز يروي تفاصيل سجنه في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حل الفنان كريم محمود عبدالعزيز وشقيقه الفنان محمد محمود عبدالعزير ضيفين بحلقة اليوم من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر قناة on.

وروى "كريم" كواليس حبسه في لبنان خلال الحلقة قائلًا: "سافرت لبنان لتصوير فيلم (بحر النجوم)، وكان الموضوع جديد بالنسبالي، قعدنا هناك مدة كبيرة ولما انتهت الإقامة روحت وسلمت الباسبور وأدوني ورقة لمدة أسبوع أقدر أمشي بيها في لبنان، ولكن انشغلنا في تصوير الفيلم ومر ما يقرب من شهر".

وتابع: "لما خلصنا تصوير الفيلم روحت استلم الباسبور، ولاقيت نفسي بتنقل من مكتب لمكتب ومن مبنى لمبنى والأخر لقيت نفسي في تحقيق والكلبشات في إيدي، وودوني أحد سجون لبنان لاحتجازي"، مضيفًا: "مجرد ما دخلت لاقيتهم بيندهوا اسمي وروحت لاقيت أبويا على التليفون وحاولت أمسك نفسي عشان معيطش ولكن بمجرد ما دخل عليا أحد الأشخاص من السفارة المصرية لاقيت نفسي اترميت في حضنه وبعيط".