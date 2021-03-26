إنجي علاء تروج لـ"كوفيد 25": "يارب يعجبكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روجت الكاتبة إنجي علاء لمسلسلها الجديد "كوفيد-25"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال حسابها بموقع "تويتر".

ونشرت إنجي صورة البوستر الخاص بالمسلسل، وعلقت: "كوفيد-٢٥- تأليف قصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد جلال وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وإشراف عام حسام شوقي".

وأضافت: "يارب يعجبكم (الجزء الثاني من رمضان ٢٠٢١) على ontv وwatchit وشاهدvip خارج مصر".

مسلسل "كوفيد 25" وهو من بطولة يوسف الشريف، أيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبدالرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي.