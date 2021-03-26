20 صورة من حفل تكريم عمالقة الفن بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أقيمت مساء الخميس، احتفالية تكريم عمالقة الفن التي نظمتها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر ورعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وأحيا الحفل نجوم الغناء: علي الحجار، أحمد سعد، مي فاروق، وإيمان عبد الغني.



وكرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال الاحتفالية الشاعر جمال بخيت، وتغيب الموسيقار الكبير محمد علي سليمان عن التكريم نظرا لظرف صحي وتسلم تكريمه المطرب علي الحجار.

الشاعر جمال بخيت ولد في 29 يناير 1954، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1979، عمل بمجلة "صباح الخير" وترأس تحرير المجلة، بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينيات، ووضع عشرات اﻷغاني منها: "آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدى لياليك، حسك في الدنيا يابا"، كما أصدر العديد من الدواوين منها: "شباك النبي، على باب الله، أهل المغنى" وغيرها .

أما الموسيقار محمد علي سليمان ولد في 2 أكتوبر 1947 بمحافظة الإسكندرية، درس في كونسرفتوار الإسكندرية وتخصص في العزف على آلة الكمان، وهو والد المطربة أنغام وشقيق المطرب الراحل عماد عبد الحليم، وكتب الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، وتعاون مع العديد من كبار المطربين.