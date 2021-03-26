شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من شرائها قصر فخم.. ريهانا تستمتع بوقتها فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - تصدراسم النجمة العالمية ريهانا الصحف والمواقع الفنية الشهيرة وذلك بعد أيام من شرائها قصرضخم فى بيفرلى هيلزوصل سعره لـ 13.8 مليون دولار، وبالتزامن مع نشرأخبار شراءها القصررصدت عدسات المصورين النجمة الشهيرة وهى تستمتع بوقتها فى لوس أنجلوس .

التقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور لريهانا خلال توجهها لتناول وجبه العشاء فى نوبو بغرب هوليود وذلك مع عدد من أصدقائها المقربين.

ظهرت ريهانا مرتدية فستان ذوتصميم بسيط باللون الأبيض وحذاء ذو كعب عالى لكى تكتمل إطلالتها الأنيقة ، بينما اختارت النجمة الشهيرة أن تتحدى برودة الطقس بارتداء " جاكت " من الجلد باللون البنى و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " R13 " وصل سعره إلى 3550 جنيه إسترلينى .

و لكى تتجنب النجمة العالمية ريهانا خطر الإصابة بفيروس " COVID-19 " حرصت ريهانا على ارتداء القناع الطبى .



النجمة ريهانا

يذكرأن قصرريهانا فى بيفرلى هيلز الذى وصل سعره 13.8 مليون دولار ، مساحته 7628 قدم مربع ، ومكون من 5 غرف للنوم ، و7 حمامات بالإضافة إلى حمام سباحة مزود ببعض الإضاءة الخافتة ، كما يضم القصر SPA مجهزة بأحدث التقنيات ، و يوجد أيضا فى الطابق العلوى صالة ألعاب رياضية ، و هو ما أكده عدد كبير من المواقع الشهيرة و أبرزها " TMZ " و " architecturaldigest ".