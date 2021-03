شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى "Avatar" ..إعادة طرح " Lord of the Rings" بدور العرض الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دور العرض في الصين عن إعادة إصدار ثلاثية أفلام " Lord of the Rings" على التوالي في دور العرض طوال شهر أبريل في نسخ جديدة بتقنيات 4K و Imax و 3d، وذلك في نفس توقيت الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لأول فيلم في الصين.

وحسب موقع variety تأتي إعادة طرح " Lord of the Rings" H, "سيد الخواتم" بعد إعادة طرح فيلم "Avatar" أو "أفاتار" لجيمس كاميرون بعد 12 عامًا من طرحه في المرة الأولي، وفي هذا السياق حقق "افاتار" زيادة إيرادات غير متوقعة في شباك التذاكر سمحت له باستعادة لقبه باعتباره الفيلم الأكثر ربحًا في تاريخ الأفلام ، والإطاحة بفيلم "Avengers: Endgame"، فقد سيطر فيلم "Avatar" على شباك التذاكر اليومي في الصين منذ طرحه مؤخرا ، رغم عدم الترويج له حيث حقق 47.2 مليون دولار (308 مليون يوان صيني) مما جعل في أقل من أسبوعين قد حقق حوالي ربع الإيرادات التي تم تحقيقها خلال عام 2010 والتي بلغت 203 ملايين دولار.

وكانت أعلنت استديوهات أمازون قد أعلنت عن انضمام عشرين عضوا إضافيًا إلى فريق الممثلين بسلسلة أمازون الأصلية المبنية على روايات The Lord of the Rings الشهيرة من تأليف جيه آر. تولكين، ووفقا إلى التقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، فأنه سينضم أعضاء فريق العمل الذين تم الكشف عنهم حديثًا إلى فريق الممثلين والطاقم، الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا، والمشغولون بالتصوير حاليًا فى نيوزيلندا.

يشمل أعضاء فريق التمثيل الجدد سينثيا أداى روبنسون، مكسيم بالدرى، إيان بلاكبيرن، كيب تشابمان، أنتونى كروم، ماكسين كونليف، تريستان جرافيل، السير لينى هنرى، ثسيثا جاياسونديرا، فابيان ماكالوم، سيمون ميريلز، جيف موريل، بيتر مولان، لويد أوين، أوغسطس بريو، وبيتر تايت، وأليكس تارانت، وليون وادهام، وبنجامين ووكر، وسارة زوانجوبانى.

ينحدر كل من بلاكبيرن وتشابمان وكروم وكونليف وتايت وتارانت ووادهام من نيوزيلندا، بينما يأتى باقى فريق العمل المتبقى من أستراليا وسريلانكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.