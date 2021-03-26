شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يرقص ويغنى مع زوجته خلال الاحتفال بعيد ميلاده.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان ماجد المصرى بعيد ميلاده، فى حفل اقتصر على حضور بعض الأصدقاء من الوسط الفنى والمقربين منه، منهم الإعلامية بوسى شلبى، المطرب مصطفى حجاج، الذى قام بالغناء خلال الحفل مجموعة من أغانيه منها أغنية "خطوة"، وذلك مساء الليلة الماضية، فى أحد الأماكن التى تطل على نيل القاهرة.

ونشرت الإعلامية بوسى شلبى مقاطع مصورة من الاحتفال، عبر حسابها على إنستجرام، مهنئة ماجد المصرى، قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا ماجد.. عقبال مليون سنه سعادة".



ماجد المصرى وزوجته وبوسى شلبى

وأظهرت هذه المقاطع المصورة رقص الفنان ماجد المصرى، مع زوجته رانيا، على أغنية "شو حلو"، كما قام بالغناء بنفسه مهديا أغنية رومانسية لزوجته، بهذه المناسبة.



ماجد وبوسى شلبى

وكان النجم ماجد المصرى طمأن منذ عدة أيام، جمهوره ومتابعيه، على صحة زوجته رانيا أبو النصر، بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا، قائلاً فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله خضعت لمسحة وجاءت النتيجة سلبية، وحاليًا حالتها مستقرة وأشكر ربنا".







