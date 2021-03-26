خالد الصاوي: مكانش معايا فلوس العلاج من فيروس سي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف النجم خالد الصاوي، كواليس إصابته قبل سنوات بفيروس سي، لافتا إلى أنه أخبر والده مباشرة بعد علمه، وأخفى الأمر عن والدته وشقيقته نحو سنة كاملة.

أضاف الصاوي، خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج "السيرة" عبر فضائية "dmc": "أنا كنت محتار وقتها أعمل إيه، خاصةً أني مكنتش أثبت نفسي فنيا لسه، سبب أني عملت التحليل إني كنت بعمل دايت عشان أخس عشان أعمل دوري في فيلم (عمارة يعقوبيان)، ولما عرفت مكنتش عارف أعمل إيه ولا أجيب فلوس العلاج منين".

تابع: "خبيت على المخرجين والمنتجين فترة، اسمي كان وقتها له بالقلم الرصاص، ومقدمتش تنازلات عشان أجيب فلوس ولكني فتحت دماغي شوية لما عديت صدمة المرض".

"عمارة يعقوبيان" إنتاج عام 2006، وبطولة النجوم: عادل إمام، نور الشريف، يسرا، خالد الصاوي، هند صبري، وسمية الخشاب وغيرهم.