بتول الحداد توجه رسالة لشريف دسوقي: "أحلى سبعبع في الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجهت الفنانة بتول الحداد رسالة للفنان شريف دسوقي، بعد الشائعات التي انتشرت عنه مؤخرًا وتفيد بإيداعه إحدى المصحات النفسية وبحث أسرته عنه بعد تعرضه لإصابة خطيرة في قدمه.

ونشرت "بتول" صورة من حفل زفافها بحضور دسوقي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنت أكبر من أي كلام يا حبيبي، انت مطلع أجيال من الفنانين مش بس ممثلين وعوض ربنا كبير واديك شايف انت اقوى، أحلى سبعبع في الدنيا كلها، ولو كلامهم واشاعاتهم صح مكنوش المنتجين والمخرجين بيطلبوك".

وكان الفنان شريف دسوقي ظهر منذ أيام مع الإعلامي عمرو أديب، وكشف حقيقة الأخبار المنتشرة عنه مؤخرا التي تفيد إيداعه إحدى المصحات النفسية وبحث أسرته عنه بعد تعرضه لإصابة خطيرة في قدمه، موضحًا: "مجرد شائعات".

وقال دسوقي في حواره مع "أديب"، إنه فنان يمثل حالة خاصة في الوسط الفني فهو ينحدر من عائلة فنية ووالده عم دسوقي كان مدير لفرقة الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين منذ عام 1948، وأنه تربى وسط عمالقة الفن المسرحي في ذلك الوقت مثل زينات صدقي وعبدالفتاح القصري لافتا إلى أنه اجتهد حتى أصبح مدرب لمادة التمثيل في أكاديمية الفنون ومسارح الجامعات.

وأشار دسوقي إلى أن تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي أثار حالة من الجدل في الوسط الفني واعتبره البعض دخيلا عليه وهو لم يكن يملك الخبرة الكافية في ذلك الوقت.

وأضاف الفنان شريف دسوقي: "كدت أن أفقد قدمي بعد أن تعرضت لجرح بسيط خلال تصوير أحد المسلسلات، مشيرا إلى أنه في اليوم التالي فوجئ بحالة إغماء أصابته واتضح أنه في مرحلة متقدمة من مرض السكري، لافتًا إلى أنه وفي خلال 11 يوما أصيب بضغط وسكر وحمرة بجانب القدم السكري.

وقال الفنان شريف دسوقي إنه لم يتقاض ثلث أجره عن مسلسل "بـ100 وش" إنتاج شركة "العدل جروب"، لافتا إلى أنه كان يشعر بالحرج كلما أراد المطالبة به ولكنه اضطر لذلك بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها.

واختتم دسوقي حديثه قائلًا إنه تحمل الألم لمدة شهرين وأخفى على المنتج أحمد الجنايني منتج فيلمه "وقفة رجالة" كي ينتهي من التصوير وبالفعل حقق الفيلم النجاح المرجو له، مضيفًا: "الظلم وحش عمري ما دخلت اللوكيشن مخمور أنا كنت بساعد العمال ينظموا الديكور".