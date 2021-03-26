هكذا علق خالد النبوي عن تكريمه من المهرجان القومي للسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب الفنان خالد النبوي، عن سعادته بتكريمه في المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ23، والتي ترأسها الناقد كمال رمزي.

ونشر النبوي صورة من تكريمه عبر حسابه على موقع "تويتر" ، وعلّق: "بشارك كل حبايبي فرحتي بجايزة أحسن ممثل من المهرجان القومي للسينما.. عن دور (منصور الدهبي) فيلم (يوم وليلة)، عاشت السينما المصرية، منصور الدهبي مش خدام حد".

"يوم وليلة" فيلم استقبلته دور العرض مطلع يناير 2020، تأليف يحيى فكري، إخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.