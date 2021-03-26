بعد مسلسله الأمريكي Cyhper.. محمد سيد بشير يكشف لمصراوي خططه الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تستعد شبكة نتفليكس العالمية لعرض المسلسل الأمريكي cyhper، بعد عرضه في جنوب أفريقيا وأمريكا وكندا وحصوله على إشادات نقدية كبيرة.

المسلسل من إخراج التونسي مجدي السميري وقصة الكاتب المصري محمد سيد بشير، والذي يعد أول انطلاقة عالمية له، وقال الأخير في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه يعتز بهذه التجربة مؤكدًا أن الأمر بدأ بالنسبة له كالحلم: "من أول ما المشروع بدأ من 2017، كان بالنسبالي حلم إن يبقى فيه حاجة يتحمس لها الكتاب العالميين ويكتبوا شغلك ويكتبوا سيناريو وحوار شغلك فدي حاجة كان بسطاني جدا".

وتابع: "أنا هتولى كتابة الموسم الثاني والثالث من البداية للنهاية، لإني خلاص بقى عندي خبرة من التجربة دي، أنا طول عمري طموح ونفسي أعمل حاجات كتير وحلمي كان إن اسمي يتحط برا، دي برضه بالنسبالي مهمة، إني أقدر أصدر أفكار مصرية في بلد الأفكار هووليود كانت خطوة كبيرة ومهمة في مشواري"، مضيفًا: "فكرة كتابة جملة قصة أصلية لمحمد سيد بشير وإن المعالجة الدرامية والأحداث تحمل توقيع مؤلف مصري كافية لجعلي أشعر بالسعادة".

واختتم بشير حديثه عن التعاون مع المخرج مجدي السميري قائلًا: "أنا وهو في سن واحد وأفكارنا متقاربة وحسيت بسعادة وفخر بالشغل معاه، خاصة إنه قدر يوصل وجهة نظري على الشاشة بشكل رائع".

وتدور أحداث مسلسل cypher حول شخصية "ويل سكوت"، أحد أفراد المخابرات الأمريكية المختصين في فك وتحليل الرموز والشفرات، والذي تم تكليفه لحل مجموعة من الوثائق المشفرة، قبل أن يكتشف أنها عبارة عن قائمة اغتيالات وقد وضعته تلك الشفرة في مأزق كبير مع الأشرار الذين يريدون استعادة الوثائق.