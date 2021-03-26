شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل وداد حمدى.. قتلت بـ35 طعنة بسبب 250 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة ذكرى رحيل الفنانة وداد حمدى، حيث رحلت عن عالمنا 26 مارس 1994، حيث قتلت غدرا على يد الريجيسير الذى أوهمها بدور جديد فاستقبلته فى منزلها وقام بطعنها بالسكين عدة طعنات ليتفاجأ بعد قتلها أنها لا تملك سوى 250 جنيها.

ولدت وداد حمدى في محافظة كفر الشيخ، قدمت وداد قرابة الـ 600 عمل ما بين أفلام ومسرحيات ومن خلال أدوار متعددة، درست في معهد التمثيل لكنها تخرجت منه بعد عامين.

قدمها بركات في فيلم هذا جناه أبي، وعملت في الفرقة القومية المصرية، ومثلت مسرحية شهرزاد بدلا من عقيلة راتب، ثم عملت في مسرحيات أخرى في تلك الفترة منها عزيزة ويونس.

من أشهر مسرحياتها أم رتيبة و 20 فرخة وديك وعشرة على باب الوزير و لعبة اسمها الحب، ومن المسلسلات التي عملت بها غوايش وقد حصرها المخرجون في دور الخادمة خفيفة الظل.

ومن أشهر أفلامها اللى رقصواعلى السلم و يا عزيزى كلنا لصوص وعلى بيه مظهر و٤٠ حرامى والهلفوت ورحلة داخل امرأة و شيلنى وأشيلك و أفواه وأرانب و على من نطلق الرصاص و هارب من الأيام وعنتر بن شداد وأم رتيبة وحسن ونعيمة وليلى بنت الشاطئ ومجرم في إجازة ولحن الوفاء وأربع بنات وظابط ولك يوم يا ظالم.