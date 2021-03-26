قناة السويس وتجارة النفط العالمية.. تعرف على أهم الأرقام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترتبط قناة السويس، بصناعة النفط بروابط عديدة، وخاصة تلك التي تتعلق بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

ومع توقف الملاحة بقناة السويس، بسبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، تبرز أهمية معرفة تأثير ذلك على صناعة النفط، وأسعاره، وحركة شحنات النفط والوقود بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وحسب رويترز، أعلنت شركة إنقاذ سفن هولندية، والتي أرسلت خبراء إلى قناة السويس يوم الأربعاء، أن تحرير السفينة العالقة قد يستغرق أياما أو أسابيع.

حجم النفط الذي يمر بالقناة؟

من أصل 39.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام المستورد بحرا في 2020، استخدم 1.74 مليون برميل يوميا القناة، بحسب كبلر لبيانات حركة الناقلات.

ما اتجاه تدفق النفط الخام؟

يتدفق النفط الخام والمنتجات المكررة في الاتجاهين بقناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا.

وفي 2020، استوردت أوروبا 550 ألف برميل يوميا من الخام من مصادر إلى الشرق من السويس، معظمها من خلال القناة، وفقا لأرقام كبلر.

وبلغت واردات جنوب وشرق آسيا عبر القناة 1.27 مليون برميل يوميا في يونيو /حزيران 2020، لكن التسليمات انحدرت لاحقا بحيث لم تتجاوز 310 آلاف برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني.

حجم المنتجات المكررة الذي يمر بالقناة؟

أقل قليلا فحسب من 9% أو 1.54 مليون برميل يوميا من واردات المنتجات المكررة العالمية مرت في قناة السويس العام الماضي، وفقا لكبلر. وتشكل "النفتا- لقيم صناعة اللدائن" جزءا كبيرا من إمدادات المنتجات المكررة التي تستخدم القناة.

تقول كبلر إن هناك ناقلتي نواتج تقطير محملتين بالديزل ووقود الطائرات تنتظران منذ الخميس، للإبحار صوب المتوسط، بينما تنتظر ناقلتي "نفتا" للشروع في الإبحار شرقا.

هل من خطوط أنابيب موازية للقناة؟

يوجد خط الأنابيب سوميد البالغ طوله 320 كيلومترا ويربط خليج السويس بالبحر المتوسط، وينقل 80% من النفط المتجه من دول الخليج إلى أوروبا، حسبما يقول موقع سوميد على الإنترنت.

وتبلغ سعة الخط حوالي 2.8 مليون برميل يوميا لكنه مستخدم بمعدلات أقل كثيرا معظم الوقت.

وتقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن تدفقات خط الأنابيب بلغت حوالي 1.3 مليون برميل يوميا في 2018.

وأجبرت هيئة قناة السويس، على وقف الملاحة بينما تحاول زوارق قطر تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، المملوكة لشركة شوي كيسن اليابانية، التى جنحت بسبب رياح قوية وعاصفة ترابية يوم الثلاثاء في الجزء الجنوبي من القناة.

خيار التجريف

وقالت هيئة قناة السويس، الخميس، إنها بحثت خيار التجريف حول سفينة الحاويات الضخمة الجانحة في الممر المائي خلال اجتماع مع فريق إنقاذ من شركة شميت سالفيدج الهولندية.

وأضافت الهيئة في بيان أن الجهود الحالية لتحرير السفينة تشمل جرافتين، و9 زوارق قطر، و4 حفارات على ضفة القناة.