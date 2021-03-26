شكرا لقرائتكم خبر عن هيلين ميرين تقوم بدور الشريرة فى Shazam والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت شركة DC Extended Universe مع النجمة العالمية هيلين ميرين للمشاركة في فيلم "Shazam "، حيث تقوم ميرين بدور Hespera، ابنة أطلس، والفيلم الجديد استكمال للفيلم الذي صدر في عام 2019.

ميرين تنضم إلى الممثلة راشيل زيجلر، حيث تلعب ميرين وراشيل زيجلر دور أختين، ويقوم ديفيد ف. ساندبرج بإخراج الفيل، بنيما يقوم بكتابة السيناريو هنري جايدن، والجدير بالذكر أن الفيلم الأصلي حقق 366 مليون دولار على مستوى العالم.

تظهرميرين بقدرة والدها أطلس على التحمل، بالإضافة إلى قوة هرقل، وقوة زيوس، وحكمة سليمان، وشجاعة أخيل وسرعة عطارد، وحسب موقع variety هيلين ميرين ليست غريبة على الأدوار المليئة بالإثارة والشر، وسبق وتم ترشيح ميرين لأربع جوائز أوسكار، وصلت على جائزة أحسن ممثلة في عام 2006، كما حصلت على جائزة الإيمي لأفضل ممثلة 4 مرات.