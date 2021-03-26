شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء: مسلسل "كوفيد 25" لـ يوسف الشريف يعرض خلال النصف الثانى من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الكاتبة والسيناريست إنجى علاء، مؤلفة مسلسل "كوفيد 25" والذى يقوم ببطولته زوجها الفنان يوسف الشريف، أن موعد عرض المسلسل الذى يعرض فى سباق دراما رمضان المقبل، سيكون فى النصف الثانى من الشهر الفضيل، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور والمشاهدين.

وقال إنجى، عبر حسابها على تويتر: "كوفيد - 25، تأليف وقصة وسيناريو وحوار إنجى علاء وإخراج أحمد جلال وإنتاج سينرجى.. يا رب يعجبكم (الجزء الثانى من رمضان 2021) على ontv وwatchit".





مسلسل "كوفيد 25" من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد نادر جلال، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول أحداث تصاعدية لعام 2025، وتجدد فيروس كورونا ومقاومة البشر له، ويشارك ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، أيتن عامر، ادوارد، ايناس كامل، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، صفاء الطوخى، راندا البحيرى، رحاب عرفة، سلمى الديب، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى 15 حلقة.

وسبق وقالت إنجى علاء، إن مسلسل "كوفيد 25" ليس مأخوذ من مسلسل النهاية ورغم أنه 15 حلقة إلا أنه مسلسل صعب جدا، مضيفة: "معظم شخصيات المسلسل مرهقة وصعبة ومركبة، والمسلسل له علاقة بالفيروس وهو تطور لفيروس كورونا (خيالى)، وأتمنى أن يصل إلى الجمهور وينال إعجابهم".

وعن كيفية إقناع زوجها يوسف الشريف بهذا المسلسل، قالت إنجى علاء: "يوسف ذكى جدا فى اختيار الورق وفريق العمل بغض النظر إنه زوجى، وأنا سعيدة بأن زوجى يوسف الشريف فنان مميز وزوج رائع جدا".