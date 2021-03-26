شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد الفنانة هالة فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنانة هالة فؤاد، من مواليد 26 مارس 1958 ولدت هالة، لأسرة فنية، والدها المخرج أحمد فؤاد، وكانت تحمل وجها جميل يشع بهجة مما جعلها تصل إلى قلوب المشاهدين بكل سهولة.

جمع الحب بين هالة فؤاد، والنجم الأسمر أحمد زكي، وأثمر عن نجلهما "هيثم"، ولكن لم تستمر هذه العلاقة طويلًا لشغف الفنانة الجميلة للعمل بالفن، وهو ما قوبل بالرفض من قبل أحمد زكى وتم الطلاق بينهما .

ثم تزوجت مرة ثانية من الخبير السياحي عز الدين بركات، وأنجبت ابنها الثاني "رامي"، لتبدأ مأساة جديدة بعد اكتشاف إصابتها بمرض السرطان، وتعتزل الفن عشقها الوحيد، في بداية التسعينات، وبعد رحلة علاج طويلة، رحلت يوم 10 مايو من عام 1993.

ومن أشهر أفلام هالة فؤاد، "السادة الرجال"، "المليونيرة الحافية"، "عاصفة من الدموع"، وفيلم "الحدق يفهم"، الذي عملت فيه مع والدها المخرج أحمد فؤاد، وقدمت فيه عددًا من الرقصات والأغنيات بصوتها، و كان آخر أعمالها الفنية "اللعب مع الشياطين"، والذي عرض بعد اعتزالها في عام 1991،