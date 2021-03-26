علي الحجار : محمد علي سليمان ساعدنى فى بداية مشوارى وله فضل كبير على شقيقى أحمد

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم على الحجار، خلال حفل تكريم كل من الموسيقار محمد علي سليمان والشاعر جمال بخيت الذى يقام في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، عددا كبيرا من أغانيهما منها: "قلبي ياقلبي يابو الأحلام" و"دعوتي في الفجر يامة" و"خف في المشي" و"أنا كنت عيدك" و"بنت وولد" و"عم بطاطا"، وقال على الحجار إن الموسيقار محمد علي سليمان له فضل كبير عليه فى بداية مشواره وفضل كبير على شقيقه أحمد ووالده إبراهيم.

وكرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا الشاعر جمال بخيت، وذلك خلال الحفل الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، ضمن خطط الاحتفاء برموز القوى الناعمة، وتغيب الموسيقار الكبير محمد على سليمان عن التكريم نظرا لظرف صحى خاص به وتسلم تكريمه المطرب على الحجار.

الموسيقار محمد على سليمان ولد فى 2 أكتوبر 1947 فى محافظة الإسكندرية درس فى كونسر فتوار الإسكندرية وتخصص فى العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967 وهو والد المطربة أنغام وشقيق المطرب الراحل عماد عبد الحليم، كتب الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية الشهيرة والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، تعاون مع العديد من كبار المطربين وتميزت ألحانه بالعذوبة والأصالة كما وضع الحان مجموعة من الأغانى الوطنية.

أما الشاعر جمال بخيت ولد فى 29 يناير 1954، تخرج فى كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1979، عمل بمجلة (صباح الخير) التى تصدرها مؤسسة روز اليوسف ورأس تحرير المجلة، بدأ كتابة الشعر الغنائى منذ أواخر السبعينيات، ووضع عشرات اﻷغانى منها آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدى لياليك، حسك فى الدنيا يابا، كما أصدر العديد من الدواوين منها شباك النبى، على باب الله، أهل المغنى وغيرها .