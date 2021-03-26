شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي: اكتأبت بعد إصابتى بفيروس سى لأن مكانش معايا فلوس للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم خالد الصاوى أن والده هو أول شخص أخبره بإصابته بـ"فيروس سى"، مشيراً إلى أنه طلب منه أن يخفى الخبر عن والدته وأخته، لأنه كان يعلم أن والدته إذا عملت الخبر ستتعب، وأخته سنتهار وهى تصعب عليه دائماً، موضحاً أنه أخفى الخبر عليهما لمدة عام كامل لأنه كان يريد أن يعرف كافة الأمور عن هذا المرض وكيفية مواجهته.

وأوضح الصاوى، خلال لقائه في برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى على قناة DMC، أنه اكتشف إصابته بفيروس سى بالصدفة، وقال: "كنت بعمل تحاليل علشان نظام دايت وأخس لأنى كنت مرشح لفيلم (عمارة يعقوبيان)، ومكنتش عرفت لسه حدود المرض هل هو معدى أم لا، ووقتها كنت على علاقة بواحدة وطلبت منها تبعد عنى".



النجم خالد الصاوي

وكشف الصاوى أنه أخفى خبر مرضه أيضاً على المنتجين وزملائه في الوسط الفن لأنه لم يكن ثبت أقدامه في التمثيل، موضحا: "كان اسمي ما زال بالقلم الرصاص في التمثيل وخفت ما اشتغلش، وأنا من النوع اللى كنت بتكسف أطلب شغل، إنما دلوقتى بقيت بطلب شغل عادى لأنى بقيت على أرض صلبة في الشغل، لو ما اشتغلتش مع فلان هشتغل مع غيره، ووقت المرض مكنش معايا فلوس ومحتاج مصاريف للعلاج".

وشدد خالد الصاوي أنه لم يقم بأى تنازلات في فترة المرض من أجل جمع الأموال والعلاج، وقال: "الحمد لله كانت صحتى جيدة، وعندما تخطيت صدمة معرفة المرض، دخلت في تحدٍ معه وقتل (هو مش أنت دخلت جسمى يبقى مش هتطلع منه وأنا هموتك وأخلص عليك)، الحقيقة القدر كان له رأى في هذا الوقت، لأنى عملت مسرحية اسمها (اللعب في الدماغ) وحققت نجاحاً جيداً".



وفاء الكيلانى

وأضاف الصاوى: "الأضواء بدأت تيجى ناحيتى بعد ما كنت عملت فيلم وما نجحش، أخدت علامات إنى أركز وأشتغل، وربنا فتحلى أبواب الرزق من غير تنازلات وبدأت من الأول واكنى ما اشتغلتش قبل كدا، بعد ما اكتأب، لحد ما علامات الشهرة بقت تقرب والفلوس تزداد فاحترمت نفسى وكملت شغل والحمد لله وصلت لما أنا عليه".

وفى سياق آخر، ينتظر خالد الصاوى عرض مسلسل "القاهرة كابول" في شهر رمضان المقبل، وهو تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، ويشارك في بطولتة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.