بالفيديو| طرح البرومو الرسمي لـ"نجيب زاهر زركش" بطولة يحيى الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "نجيب زاهي زركش" بطولة الفنان يحيى الفخراني، البرومو الرسمي للعمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

ونشرت شركة سينرجي، البرومو عبر الصفحة الرسمية لها على موقع "إنستجرام"، والذي ركز على لقطات معظمها للفنان الكبير يحيى الفخراني.

"نجيب زاهر زركش" يعيد الفخراني للدراما التليفزيونية بعدما غاب عنها العام الماضي، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج شادي الفخراني، ويشارك في بطولته أنوشكا، محمد محمود، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، رامز أمير، ورنا رئيس.