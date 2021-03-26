زارا تيندال تنجب للملكة إليزابيث حفيدها العاشر.. وهذا هو اسمه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 01:40 صباحاً - سعادة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية البالغة من العمر"94 عاماً" لا توصف هذا الأسبوع لولادة حفيد جديد لها من حفيدتها الكبرى زارا تيندال، إبنة إبنتها الوحيدة الأميرة آن.

الحفيد الثالث للأميرة آن والحفيد العاشر للملكة إليزابيث

زارا وزوجها مايك تيندال أنجبا الحفيد العاشر للملكة إليزابيث-الصورة من أنستغرام

أعلن القائد السابق لفريق الرجبي الإنجليزي، مايك تيندال البالغ من العمر"42 عاماً"، ولادة طفله الثالث من زوجته زارا تيندال "39 عاماً"،الحفيدة الأكبر من ابنتها الوحيدة الأميرة آن للملكة إليزابيث الثانية"94 عاماً" عبر خاصية ال "بودكاست" وهي طريقة غير تقليدية لإعلان ولادة طفل ملكي جديد للعائلة المالكة البريطانية.

إسم الطفل الملكي الجديد

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،أنجبت زارا تيندال،طفلها الملكي الثالث مساء يوم الأحد الماضي،في الساعة السادسة في حمام المنزل،ولم يكن هناك وقت للذهاب إلى المستشفى حيث جرت الولادة بسرعة قياسية ومفاجئة لهما،وأشرفت قابلتين قانونيتين على ولادة الطفل، ويصل وزنه إلى 3,750 كيلو غراماً،وأطلقت عليه زارا تيندال إسم "لوكاس فيليب تيندال" تيمناً بإسم جدها دوق أدنبره الأمير فيليب "99 عاماً" ،وتكريماً له، وقد سعد جدها الأكبر دوق أدنبره باختيار فيليب كإسم أوسط لإبن حفيدته الكبرى زارا تيندال التي تبلغ من العمر "39 عاماً".

ترتيبه في ولاية العرش البريطاني

زارا تيندال وزوجها مايك مع والدتها الأميرة آن-الصورة من أنستغرام

ويحتل بحسب تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الطفل الجديد" لوكاس فيليب تيندال" مركز الحفيد العاشر لجدته الكبرى الملكة إليزابيث الثانية، والمركز ال22 في ترتيب حق ولاية العرش البريطاني ،والسبب: إنه حفيد الأميرة آن، الإبنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية .

جدة كبرى

والملكة إليزابيث كما يؤكد مصدر مطلع سعيدة لكونها أصبحت جدة كبرى للمرة العاشرة ،بعد إنجاب حفيدتها الكبرى زارا تيندال مولودها الثالث الذكر،كما أن زوجها دوق أدنبرة أكثر سعادة باختيارهم فيليب كإسم أوسط له .

تجربة إجهاض مؤلمة

أطلقت زارا الإسم الأوسط فيليب لإبنها تكريما لجدها دوق أدنبره فيليب-الصورة من أنستغرام

وكان لزارا تيندال شرف أن تكون أول أفراد العائلة المالكة البريطانية قبل ميغان ماركل ،تقبل التحدث وزوجها عن تأثير تجربة الإجهاض المؤلمة مرتين ،والذي عانيا منه بعد ولادة ابنتهما البكر لميا غريس عام 2014.

ففي ديسمبر 2016 وصفت زارا تيندال بالشجاعة لإعترافها بأن الحمل الذي أعلنت وزوجها مايك عنه في الشهر الماضي انتهى بالإجهاض.

وبعد ذلك بعامين اعترفت خلال مقابلة لها في صحيفة "صنداي تايمز" عن دمارها النفسي الذي تعرضت له عند فقدانها طفلها الثاني ،وكشفت أنها أجهضت للمرة الثانية أيضاً قبل أن تحمل بابنتها الثانية "لينا إليزابيث" البالغة من العمر الآن عامان،وكانت زارا تيندال حامل بطفلتها لينا إليزابيث أثناء حضورها حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في عام 2018.

يقيمان في منزل الأميرة آن

وتعيش زارا تيندال،حفيدة الملكة إليزابيث الكبرى مع زوجها مايك وأبناءها الثلاثة "ميا غريس -7 سنوات"ولينا إليزابيث "عامان" و"لوكاس فيليب- أيام" في منزل الأميرة آن،في مدينة "غلوستر شاير " الهادئة.

قصر باكنغهام الملكي

وقال قصر باكنغهام الملكي : "إن الملكة إليزابيث الثانية ودوق أدنبره الأمير فيليب سعيدان بولادة حفيدهما العاشر من حفيدتهما الكبرى زارا تيندال ".

وأضاف المتحدث بإسم قصر بكنغهام الملكي: " إن الملكة والدوق يتطلعان إلى مقابلة حفيدهما العاشر عندما تسمح الظروف بذلك ".