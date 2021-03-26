كيت ميدلتون تسحر الجميع بإطلالتها البيضاء في "وستمنستر آبي" لتكريم الطواقم الطبية 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 مارس 2021 01:40 صباحاً - يوماً بعد يوم،وبغياب منافسة دوقة ساسكس ميغان ماركل لها،تظهر كيت ميدلتون رقيها وذوقها الرفيع الملكي بارتداء الأزياء المبهرة باللون وبالتصميم الذي يعد نموذجاً للأناقة الملكية الراقية في أوروبا.

وقد خطفت مؤخراً دوقة كامبريديج كيت ميدلتون "39 عاماً" يوم أول من أمس الثلاثاء الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة أعادت من خلالها إستحضار إطلالتها في حفل زفافها باللون الأبيض عام 2011 في نفس المكان الذي زفت فيه إلى الأمير ويليام قبل 10 سنوات.

الأمير ويليام وكيت يكرمان ضحايا فيروس كورونا في بريطانيا

كيت ميدلتون بمعطف من تصميم كاثرين والكر تضع باقة زهور نرجس تكريما لذكرى ضحايا كورونا-الصورة من أنستغرام

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،زار دوق ودوقة كامبريديج الأمير ويليام "38 عاماً" ،وزوجته كيت ميدلتون "39 عاماً" مركزاً للتطعيم في "وستمنستر آبي" بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للإغلاق العام في بريطانيا بسبب وباء "فيروس كورونا – كوفيد 19" حيث أشعلوا الشموع ووضعت كيت ميدلتون زهور النرجس تكريماً لذكرى ضحايا فيروس كورونا "كوفيد 19" البالغ عددهم 126 ألف شخص وللأحبة الذين فقدوهم فجأة بسبب الوباء ،وأشاد الثنائي الملكي ويليام وكيت ميدلتون بجهود طواقم الرعاية الطبية والصحية لجهودهم المخلصة في نجاح حملة التطعيم الوطنية حيث تم تطعيم 50 بالمئة من الأشخاص البالغين في بريطانيا،وهو رقم قياسي لم تصله دول الإتحاد الأوروبي بعد بسبب وتيرة التطعيم البطيئة.

الأمير ويليام يشعل شمعة في وستمنستر آبي تكريما لذكرى ضحايا كورونا-الصورة من أنستغرام

استحضرت كيت ميدلتون بإطلالتها البيضاء إطلالة زفافها عام 2011 وسار دوق ودوقة كامبريديج الأمير ويليام وكيت ميدلتون في ممر كاتدرائية "وستمنستر آبي" الذي سارا وتزوجا فيها بتاريخ 29 إبريل- نيسان 2011 ،وارتدت خلاله كيت فستان زفاف رومانسي فائق الأناقة حمل توقيع المصمم ألكسندر ماكوين، لكن الآن تساعد الكنيسة الأكثر شهرة في البلاد في جهود حملة التطعيم الوطنية وتحولت إلى مركز تطعيم وطني يقوم بتلقيح 2000 شخص أسبوعياً.

أناقة لافتة في وستمنستر آبي بعد 10 سنوات من زفافها

حفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون في 29إبريل 2011-الصورة من أنستغرام

سحرت أناقة كيت ميدلتون البيضاء في وستمنستر آبي الأنظار بمعطفها الأنيق الأبيض المصنوع من الدانتيل،وارتدت تحته فستاناً باللون نفسه والذي حمل توقيع كاثرين والكر،وحذاء أنيق جداً من تصميم جيمي تشو،وحقيبة مخملية من ميتير لندن.

وقد قامت كيت ميدلتون بالتحدث إلى بعض النساء اللواتي أتين لتلقي اللقاح في وستمنستر آبي،كما تحدث وزوجها إلى بعض العاملين في طواقم الرعاية الصحية وأشادوا بعملهم الرائع في مكافحة الفيروس واعطاء اللقاح بوتيرة رائعة ومميزة.

بمعطف وفستان أبيض استحضرت كيت إطلالة زفافها البيضاء الساحرة في وستمنستر آبي قبل عشر سنوات-الصورة من أنستغرام

يشار إلى أن معظم الكاتدرائيات والكنائس في بلاكبيرن ووينشستر وغلوستر ويورك مينستر صمتت تكريماً لذكرى ضحايا وباء فيروس كورونا،كما تم يوم الثلاثاء الماضي إضاءة لندن وبرج بلاكبول والبرلمان الأسكتلندي ومجلس مدينة بلفاست والمباني الأخرى باللون الأصفر مساء الثلاثاء الماضي تكريماً لأرواح الضحايا، وتم حث المواطنين في بريطانيا على الوقوف على عتبات منازلهم في الساعة الثامنة مساءً وهم يحملون شمعة تكريما لذكرى ضحايا جائحة فيروس كورونا في البلاد

