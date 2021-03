شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فيلم Nomadland بجائزة Producers Guild of America يقوده للأوسكار سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت جوائز Producers Guild of America فيلم "Nomadland" الجائزة الأولى ، وهي واحدة من المؤشرات الرئيسية للفوز بجوائز الأوسكار ، ولا سيما فئة أفضل صورة، وذلك بعدما تفوق الفيلم علي الأفلام المنافسة وهي "Promising Young Woman "و "Minari" ، و "The Trial of the Chicago 7" ، وحسب موقع variety قد يؤدي هذا الفوز إلى إنهاء أي أسئلة حول ما إذا كان الفيلم هو المرشح الأقوي لجائزة الأوسكار الكبرى أم لا.

وكانت قد دخلت كلوي تشاو، مخرجة فيلم Nomadland، التاريخ مرة أخرى كأول امرأة "ملونة" يتم ترشيحها لجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ93، إلى جانب المخرجة الواعدة إميرالد فينيل، حيث تعد المرة المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح امرأتين لأفضل مخرج في تاريخ حفل توزيع جوائز الأوسكار، وفقًا لموقع deadline.

وصنعت كلوى تشاو التاريخ في وقت سابق من هذا العام كأول امرأة من أصل آسيوي وثاني امرأة على الإطلاق تفوز بجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الثامن والسبعين والتي كانت أيضًا المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح ثلاث مخرجات في هذه الفئة.

الفيلم الأمريكى Nomadland إخراج كلوى تشاو، وهو العمل الذى عرض بمهرجان القاهرة الأخير بالقسم الرسمى خارج المسابقة وذلك فى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما فاز الفيلم بـ2 من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبى" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضى حياتها فى ترحال دائم فى الغرب الأمريكى خلال فترة الكساد العظيم .

فرانسيس مكدورماند، بطلة الفيلم، سبق أن نالت جائزة الأوسكار أفضل ممثلة، وذلك عن دورها فى فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.