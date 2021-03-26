شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز: عندى 3 بنات ومستمع بتربيتهم وهم أحلى شيء فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان كريم محمود عبد العزيز، خلال لقائه فى الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" بصحبة شقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز والفنان لؤى مع النجم أمير كرارة على على قناة On، أن فيلم "موسى" الذى انتهى من تصويره العام الماضى، كان متعبا جداً والدور الذى يقدمه أرهقه جداً، مشيراً إلى أن العمل مع المخرج بيتر ميمى مُريح سواء على المستوى المهنى أو المستوى الشخصى، وهو مخرج يهتم بجميع التفاصيل ويحب الاستماع لجميع الآراء.

وكشف كريم محمود عبد العزيز عن حياته فى المنزل بعيداً عن العمل، موضحاً: "عندى ثلاث بنات هم كندة عمرها تسع سنوات، وخديچة عمرها ست سنوات، وحبيبة عمرها عام، ومستمتع جداً بتربية البنات، وعندما تتعصب والدتهم منهم أبدأ أنا الحديث معهم بكل هدوء، وفجأة وجدتهم على التيك توك ومطالب منى أن أكون معهم، ولكن هم بالنسبة لى أحلى شيء فى الدنيا وأحبهم حب غير طبيعي".

وأكد الفنان لؤى خلال اللقاء أن لديه ولد وبنت ويعتبرهما فاكهتين، والولد يدعى آسر وعمره ثمانى سنوات، ولمار وعمرها عشر سنوات، وأنه يعتبر نفسه أخيهم وليس والدهم.

وكشف لؤى فى بداية الحلقة أن لديه مشكلة فى حفظ الكلمات وفى الحفظ عموما، لافتاً: "أتذكر وأنا فى الثانوية العامة قررت أن أدخل قسم العلمى حتى أبعد عن الحفظ، وعندما ذهبت لاستلام كتب المواد العلمية وجدت عددها كبيرا جدا فقررت أن أحول للقسم الأدبي وعندما طلبت من المدرس الذى سلمنى الكتب اعترض وظللت أترجاه حتى وافق فى النهاية وحصلت فى الثانوية العامة على مجموع 56٪؜، وبعد التحسين كانت النتيجة 65٪؜".

أما الفنان محمد محمود عبد العزيز فقال إنه تم حجزه فى لبنان وكشف سبب ذلك قائلا: "كنت سافرت لبنان لتصوير فيلم (بحر النجوم)، وكان الموضوع جديد بالنسبة لى، ومكثنا هناك مدة كبيرة وعندما انتهت الإقامة ذهبت وسلمت الباسبور وحينها أعطونى ورقة لمدة أسبوع أستطيع أن أسير بها فى لبنان، ولكن انشغلنا فى تصوير الفيلم ومر ما يقرب من شهر".