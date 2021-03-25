دراما رمضان 2021.. طرح الإعلان الترويجي لمسلسل "نجيب زاهي زركش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الإعلان الترويجي لمسلسل "نجيب زاهي زركش" للفنان يحيى الفخراني، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويُعرَض المسلسل حصرياً على شبكة قنوات ON المصرية.



ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب يحيى الفخراني؛ أنوشكا، هالة فاخر، إسلام إبراهيم رامز أمير، كريم عفيفي، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، محمد محمود، تميم عبده، محمد الصاوي، وفتوح أحمد، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.





ويعد المسلسل، التعاون الخامس الذي يجمع عبدالرحيم كمال ويحيى الفخراني، بعدما كونا ثنائياً ناجحا خلال السنوات الأخيرة في مسلسلات "شيخ العرب همام" (2010) و"الخواجة عبدالقادر (2012) و"دهشة" (2014) و"ونوس" (2016) والذي كان آخر تعاون بينهما.

وغاب الفخراني عن دراما الموسم الرمضاني خلال العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير".