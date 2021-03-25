شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي: أمى عيطت خوفا من دخولى الإصلاحية ومشيت على سور بالدور الـ23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم خالد الصاوى عن أول مرة دخل فيها قسم الشرطة وقال: "أظن دا حصل أيام خناقات الثانوية العامة، وقتها كنت اتخانقت مع حد كان مسمى نفسه فتوة العجوزة، وكانت خناقة كبيرة في نادى الصيد، وقتها خلعت قبل ما البوكس يلمنا، لكن اتحبست في بورسعيد أنا واتنين زمايلى، فكنا في مصيف خاص بالجامعة، وعملنا خناقة وكنت أنا في الواجهة وصوتى عالى ورحنا اتحطينا في الحجز".

وأشار الصاوي خلال لقائه في برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى على قناة DMC، إلى أنه رغم الكوارث التي كان يقوم بها في طفولته ومراهقته لم يصطحبه والداه إلى طبيب نفسى، موضحاً: "لأن مكانش في حاجة شاذة في شقاوتى أو خناقاتى، فمثلا مكنتش بشيل سلاح، مكنتش دموى بحب الدم مثلاً، لكن لو الحاجات دى كانت فيا كنت لازم أروح لدكتور نفسى".



النجم خالد الصاوي

وكشف خالد الصاوى أن والدته كانت تحلم أن يدخل الجامعة وتبكى خوفاً من دخوله الإصلاحية، أما والده فكان يرى أن الحل هو كسبه كصديق لأنه تقبله على ما هو عليه، وروى الصاوى عن تصرف غريب قام به وقال: "مشيت على سور شقة بالدور الـ 23، وأنا عندى 30 سنة، فكنت عاوز أحس إنى بطير لأنى كنت فرحان انى خلاص قعدت في شقت بتاعتى".

وفى سياق آخر ينتظر خالد الصاوى عرض مسلسل "القاهرة كابول" في شهر رمضان المقبل، وهو تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، ويشارك في بطولتة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.