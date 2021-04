شكرا لقرائتكم خبر عن ديمي لوفاتو تخطف الأنظار بالـ LOOK الجديد على غلاف VOGUE .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت النجمة العالمية ديمى لوفاتو أن تعود للأضواء بقوة خلال الشهر الجارى سواء بمسلسلها " Dancing With The Devil " أو بإعلانها عن موعد إطلاق ألبومها الغنائى الجديد أو من خلال تصريحاتها الساخنة خلال الأيام الماضية، عادت لوفاتو البالغة من العمر ( 28 عاما ) لتثير ضجة من جديد و لكن هذه المرة بتصدرها مجلة " Vogue " فى نسختها المكسيكية للعدد الصادر شهر أبريل المقبل .



ديمي لوفاتو ديمي لوفاتو

فاجأت ديمى لوفاتو العالم بالـ " LOOK" الذى اختارته للظهور هذه المرة حيث خطفت الأذهان بشعرها الأشقر القصير الذى أبرز جمال ملامحها و جاذبيتها .

أشارت ديمى لوفاتو خلال حديثها أنها تهتم جدا بفنها ومجتمعها و تريد إحداث أكبر تأثير ممكن فى العالم " .



ديمي لوفاتو ديمي لوفاتو

يذكر أن ديمي لوفاتو كشفت مؤخرا أن ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل عنوان "Dancing With the Devil…The Art of Starting Over" سيتم إطلاقه يوم 2 أبريل المقبل ، و تتعاون ديمى لوفاتو التي تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم فى ألبومها الجديد مع النجمة العالمية إريانا جراند كما تعاونت أيضا لوفاتو مع نجمة الراب ساويتى ، كذلك يضم الألبوم الجديد تعاون مع النجمة نواه سايروس صاحبة الصوت الساحر، كذلك يضم الألبوم أغنية تعاونت فيها لوفاتو مع سام فيشر.