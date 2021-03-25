شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: جمال بخيت ومحمد علي سليمان أساتذة كبار وتعلمت منهما الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بالغناء فى حفل تكريم كل من الموسيقار محمد على سليمان والشاعر جمال بخيت الذى يقام فى دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، مشيرا إلى أنه تعلم الكثير منهم، مضيفا: "وأوجه الشكر لوزيرة الثقافة على تكريم هؤلاء، وألف سلامة على الموسيقار محمد على سليمان ربنا يشفيه".

وقدم النجم أحمد سعد عددا من أغانى الشاعر جمال بخيت والموسيقار محمد على سليمان، منها: مش باقى، وحسك فى الدنيا، وليه حظى معاكى يا دنيا كدة، وسط تفاعل مع جمهور دار الأوبرا المصرية.

وكرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا الشاعر جمال بخيت، وذلك خلال الحفل الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، ضمن خطط الاحتفاء برموز القوى الناعمة، وتغيب الموسيقار الكبير محمد على سليمان عن التكريم نظرا لظرف صحى خاص به وتسلم تكريمه المطرب على الحجار.

ويتضمن برنامج الحفل الذى يحييه عدد من النجوم مجموعة من الألحان المميزة التى قدمها الموسيقار محمد على سليمان منها موسيقى رحلة المليون، شنطة سفر، أطيب قلب، حظى معاكى، العنكبوت، وخف فى المشى دوسك، فى الغيط صبى وصبية، لما ربنا يحبك الى جانب كوكبة من الاشعار الغنائية للشاعر جمال بخيت منها : مش باقى منى، حسك فى الدنيا، فى غمضة عين، المصرى، تعالى نستخبى، تقدر على المشوار، عود، بحبك، بنت وولد، آنا كنت عيدك، إزاى تكونى إنتى، بحبك وانطلق عصفور، دعوتى فى الفجر يامة، عم بطاطا، من حقى احلم .

الموسيقار محمد على سليمان ولد فى 2 أكتوبر 1947 فى محافظة الإسكندرية درس فى كونسر فتوار الإسكندرية وتخصص فى العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967 وهو والد المطربة أنغام وشقيق المطرب الراحل عماد عبد الحليم، كتب الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية الشهيرة والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، تعاون مع العديد من كبار المطربين وتميزت ألحانه بالعذوبة والأصالة كما وضع الحان مجموعة من الأغانى الوطنية.

أما الشاعر جمال بخيت ولد فى 29 يناير 1954، تخرج فى كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1979، عمل بمجلة (صباح الخير) التى تصدرها مؤسسة روز اليوسف ورأس تحرير المجلة، بدأ كتابة الشعر الغنائى منذ أواخر السبعينيات، ووضع عشرات اﻷغانى منها آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدى لياليك، حسك فى الدنيا يابا، كما أصدر العديد من الدواوين منها شباك النبى، على باب الله، أهل المغنى وغيرها .