شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز: اتحجزت فى سجن بلبنان.. ومحمد: اتقبض عليا بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان لؤى خلال لقائه فى الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" بصحبة الفنانين محمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم محمود عبد العزيز مع النجم أمير كرارة على على قناة On، إن لديه مشكلة فى حفظ الكلمات وفى الحفظ عموما، لافتاً: "أتذكر وأنا فى الثانوية العامة قررت أن أدخل قسم العلمى حتى أبعد عن الحفظ، وعندما ذهبت لاستلام كتب المواد العلمية وجدت عددها كبيرا جدا فقررت أن أحول للقسم الأدبي وعندما طلبت من المدرس الذى سلمنى الكتب اعترض وظللت أترجاه حتى وافق فى النهاية وحصلت فى الثانوية العامة على مجموع 56٪؜، وبعد التحسين كانت النتيجة 65٪؜".

وقال الفنان كريم عبد العزيز، خلال الحلقة، إنه تم حجزه فى لبنان وكشف سبب ذلك قائلا: "كنت سافرت لبنان لتصوير فيلم (بحر النجوم)، وكان الموضوع جديد بالنسبة لى، ومكثنا هناك مدة كبيرة وعندما انتهت الإقامة ذهبت وسلمت الباسبور وحينها أعطونى ورقة لمدة أسبوع أستطيع أن أسير بها فى لبنان، ولكن انشغلنا فى تصوير الفيلم ومر ما يقرب من شهر".

وتابع الفنان كريم محمود عبد العزيز: "بعدما انتهينا من تصوير الفيلم ذهبت لاستلام الباسبور الخاص بى، وبدأت أتنقل من مكتب لمكتب ومن مبنى لمبنى وانتهى بى الأمر أننى وجدت نفسى فى تحقيق والكلبشات فى يدى، وذهبت للاحتجاز فى أحد السجون مع لبنانيين وبمجرد مادخلت وجدتهم يندهوا اسمى وذهبت وجدت أبى على الهاتف وحاولت التماسك كى لا أبكى، ولكن بمجرد أن دخل أحد الأشخاص من السفارة المصرية وجدت نفسى أرتمى بين أحضانه وأبكى".

أما الفنان محمد محمود عبد العزيز فحكى تفاصيل احتجازه فى أمريكا، حيث قال: "كنا قد سفرنا لأمريكا مع فيلم البيبي دول ودخلت أنا ووالدى آخر أشخاص وعندما دخل والدى وأصبح الدور علىّ وجدت الضابط يتفحص الباسبور بعناية واحتجزونى بعدها، ولكن طبعا تدخلت السفارة المصرية وكان سبب احتجازى تشابه أسماء مع شخصين، الأول شخص ينتمى لـ11 سبتمبر، والآخر زعيم طالبان.