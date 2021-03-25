شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى لـ وفاء الكيلانى: كنت عنيفا فى طفولتى وعضيت كلب وولعت فى المطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّ النجم خالد الصاوى ضيفاً على برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى على قناة DMC، وانطلقت الحلقة بعرض وفاء الكيلانى فيلما قصيراً عن حياة خالد الصاوى منذ ولادته وحتى أصبح نجماً في عالم الفن، ليلقى هذا الفيلم إعجاب الصاوى ويقرر أن يحتفظ بهذا الفيلم لديه لما به من معلومات مهمة عنه، وكذلك طريقة تقديمه من قبل وفاء الكيلانى.



وفاء الكيلانى

وأكد خالد الصاوى أنه كان شقيا جداً أثناء طفولته، ودائماً ما كانت تشتكى والدته من هذه الشقاوة، وروى عددا من المواقف التي تسبب فيها بكوارث عندما كان طفلاً، وقال: "من حكايات أمى لى، فقد كسرت السرير الخاص بى عندما كنت طفلا، وأنها ذهب إلى الدكتور ليرانى وتخبره بمدى شقاوتى فكان رد الدكتور عليها وقتها (متخليهوش ياكل)".

وأضاف خالد الصاوى أنه كان عنيفا أيضاً في طفولته ودائم الخناقات، موضحاً: "لم أكن عنيفا لمجرد العنف ولكن من أجل الحصول على حقى، فأنا من طبعى أحب الحصول على حقى فوراً، ولكن حالياً إذا اعتذر لى الشخص ينتهى الموضوع فوراً غير ذلك أظل أتخانق إلى أن أخسر أي شيء"، كما كشف أنه عض كلبا وهو في سن الثانية.



خالد الصاوي

وأضاف الصاوى: "عضيت كلب صغير، ولو كان (ولف) كان خلص عليا، وفى الحقيقة أنا لست دمويا، ولكنى عصبى وذلك من نشأتى، فوالدى ووالدتى عصبيين، فنشأنا أنا وأختى عصبيين، وأتذكر أنى انضربت من والدى وأمى، ولكن في كل مرة كان عندهم حق ولا أتذكر إن انضربت مرة ظلماً"، وكشف أنه أشعل النيران في مطبخ منزلهم أيضاً وهو طفل، وأن آخر حريق قام به كان من سنتين، حيث لم ينم وقتها جيداً وترك السيجاة ونام وحرقت الدنيا.

وفى سياق آخر، ينتظر خالد الصاوى عرض مسلسل "القاهرة كابول" في شهر رمضان المقبل، وهو تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، ويشارك في بطولتة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.