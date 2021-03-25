شكرا لقرائتكم خبر عن بيرس بروسنان يلعب أولى أدواره كبطل خارق فى "Black Adam" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم العالمي بيرس بروسنان علي فيلم "Black Adam" ليؤدى دور Dr. Fate، وهو الدور الأول لـ بروسنان كبطل خارق، من خلال شخصية الدكتور Fate ، والمعروف أيضًا باسم Kent Nelson ، وهوعضو مؤسس لجمعية العدالة الذي يكتسب قوى خارقة من خلال ارتداء خوذة القدرة السحرية.

ويروي فيلم "Black Adam" قصة البطل الذي يحمل نفس الاسم ، والذي يلعبه دواين جونسون، وظهرت شخصية بلاك آدم لأول مرة في دي سي كوميكس في الأربعينيات من القرن الماضي كشرير فاسد، وأصبح ببطء بطل بحلول عام 2000 .

و دواين جونسون يستعد لبدء تصوير الفيلم أبريل المقبل، حيث أعلن المنتج التنفيذي حيرام جارسيا الأخبار خلال مقابلة حديثة مع ComicBook.com.

وكشف جارسيا أن التصوير سيتم في جورجيا، وبينما يبدأ التصوير في وقت متأخر عما كان متوقعًا، فإن طاقم الممثلين وطاقم العمل متحمسون للبدء، وفقا لما نشر على موقع " superherohype".

ويشارك داوين جونسون في فيلم " Black Adam" الذي يجسد فيه دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للإبطال الخارقين، وقد حرص مؤخرا على استقبال النجمة العالمية سارة شاهي التي انضمت لطاقم الفيلم، حيث نشر جونسون، صورة للنجمة العالمية صاحبة الـ 40 عاماً، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليرحب بها بعد انضمامها لطاقم عمل الفيلم المقرر إخراجه جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني القادم Jungle Cruise.

ويقدم داوين جونسون شخصية "بلاك آدم"، من وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN،و هو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.