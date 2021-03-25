خالد النبوى بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل من المهرجان القومى: عاشت السينما المصرية

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان خالد النبوى عن سعادته بفوزه بجائزة أحسن ممثل من المهرجان القومى للسينما، عن دور "منصور الدهبى" فى فيلم "يوم وليلة"، مشاركا فرحته بالفوز بالجائزة مع جمهوره ومتابعيه، قائلا: "عاشت السينما المصرية".



خالد النبوى

ونشر النبوى صور الفوز بالجائزة، صحبها بتعليق: "بشارك كل حبايبى فرحتى بجايزة أحسن ممثل من المهرجان القومى للسينما، عن دور منصور الدهبى فيلم يوم وليلة.. عاشت السينما المصرية".



جائزة خالد النبوى

وكانت إدارة المهرجان القومى للسينما، فى دورته الثالثة والعشرين، أعلنت جوائز هذا العام، ففى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حصل على الجائزة الأولى فيلم "بين بحرين"، الجائزة الثانية ذهبت لفيلم "لما بنتولد"، أما الجائزة الثالثة فحصل عليها فيلم "عنها".





وذهبت جائزة الإخراج للمخرج أحمد عبد الله السيد عن فيلم "ليل خارجى"، وجائزة إخراج عمل أول وحصل عليها المخرج أنس طلبة عن فيلم "بين بحرين"، وذهبت جائزة السيناريو للسيناريست أمانى موسى وكريم وليل عن فيلم "بين بحرين"، وحصل على جائزة التصوير عبد السلام موسى عن فيلم "عنها".

وذهبت جائزة أحسن ممثل دور أول للنجم خالد النبوى عن دوره فى فيلم "يوم وليلة"، أما جائزة التمثيل دور ثان رجال وحصل عليها الفنان محمود فارس عن دوره فى فيلم "بين بحرين"، أما جائزة أحسن ممثلة دور أول حصلت عليها الفنانة منى هلا عن دورها فى فيلم "ليل خارجى"، وذهبت جائزة أحسن ممثلة دور ثان وحصلت عليها الفنانة عارفة عبد الرسول عن فيلم "بين بحرين".