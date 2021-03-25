"الحلفاوي" بعد تأهل مصر لـ"كأس الأمم": أداء باهت لا يتناسب مع أسماء اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تأهل المنتخب المصري إلى كأس الأمم الأفريقية بالتعادل أمام كينيا، من خلال تغريدة له عبر "تويتر".

وغرد "الحلفاوي": "مبروك التأهل، أداء باهت لا يتناسب مع خط هجوم عامر بأسماء لها خطورتها، صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه، ثم شريف وخلفهم قفشة، تباعد اجتماعي بين الخطوط".

وأضاف: "هل النني مصاب أم غير جاهز فنيا أم غير مهضوم؟ نعم.. المسئولية يتحملها المدير الفني، ولكن أين إمكانيات اللاعبين؟ أداء لا يتناسب مع أسمائهم".

وتأهل المنتخب المصري إلى كأس الأمم الأفريقية بالتعادل أمام كينيا بهدف لكل فريق ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون يناير 2022.