محمد سيد بشير يكشف لـ"الخليج 365" كواليس تحول "Cypher" من مصري لأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

إشادات نقدية كبيرة حصل عليها مسلسل Cypher الأمريكي، عقب عرضه في جنوب إفريقيا، على أن يبدأ عرضه قريبا عبر منصة NETFLIX العالمية.

المسلسل من إخراج التونسي مجدي السميري وقصة الكاتب المصري محمد سيد بشير، والذي يعد أول انطلاقة عالمية له.

وتواصل "الخليج 365"، مع "بشير"، للوقوف على تفاصيل المسلسل وكيف تحول من مسلسل مصري لأمريكي، وقال إنه كان يحضر لمسلسل جديد بعنوان "ظهور مفاجئ": " بعد مسلسل 7 أرواح كنت كاتب مسلسل اسمه (ظهور مفاجئ) وكان المخرج مجدي السميري وقتها بيعمل مسلسل اسمه (اختيار اجباري)، وكان فيه صديق مشترك بينا وهو أحمد زاهر وعرض عليه المعالجة ولاقيته بيقولي مجدي السميري بيدور عليك وعايزك ضروري، فتواصلت مع مجدي وكان مهتم جدا واتقابلنا وابدى اعجابه الشديد بالمسلسل بطريقة كنت مستغربها".

وتابع "بشير" أن السميري عرض عليه تصوير المسلسل خارج مصر، فاعتقد في البداية أنه يقصد تونس ولكنه فوجئ به يقول إنه كفكرة تناسب الدراما الأمريكية أكثر وهو ما لم يستوعبه، ولكن عندما بدأت التحضيرات شعر بأن الخطوة تستحق التجربة.

وأضاف: "بدأنا العمل وكنت كاتب الحلقة الأولى فقط، وبعد كدا تواصلوا معايا من أمريكا عشان أسافر لاستكمال العمل، ولكن معرفتش أسافر، وكنا بنتواصل مع بعض، كان فيه ورشة كتابة نظرا لاختلاف الثقافات والترجمة، والحقيقة مواجهتش صعوبة خالص في ده وكافة الأطراف كانوا متعاونين جدًا، والحبكة اتحولت من مصرية لأجنبية بسلاسة واتقان".

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "ويل سكوت"، أحد أفراد المخابرات الأمريكية المختصين في فك وتحليل الرموز والشفرات، والذي تم تكليفه لحل مجموعة من الوثائق المشفرة، قبل أن يكتشف أنها عبارة عن قائمة اغتيالات وقد وضعته تلك الشفرة في مأزق كبير مع الأشرار الذين يريدون استعادة الوثائق.