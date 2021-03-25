رئيس تحرير برنامج مبروك عطية: "الناس دمرت نفسية عمر كمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الكاتب محمد الشواف، رئيس تحرير برنامج "كلام مبروك"، الذي سيقدمه الدكتور مبروك عطية في شهر رمضان المقبل، على الجدل المثار حول ظهور المطرب عمر كمال مع الداعية في إحدى الحلقات.

وكتب "الشواف"، للرد على منتقدي ظهور المطرب الشاب مع مبروك عطية، من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "البرنامج ده أنا بعمله مع الدكتور مبروك عطية، والحقيقة لما فكرنا نعمل خلطة الفنان مع الدكتور مبروك، رحب جدًا، لأنه شخص عارف ربنا كويس وعارف دين ربنا اللي ما بيحرمش على حد ابن حلال زي عمر، إنه يقعد مع رجل دين".

وتابع: "فكرة الوصاية على الناس وتصنيف المجتمع لملحد وكافر وفنان، منتهى الانحطاط، عمر كمال جواه خير، ومش دفاعًا عنه ولا حاجة لأني مش وصي عليه ولا من حقي اصنفه تقي، واللي دمروا نفسية شاب زي عمر، مش أعلم من راجل عارف دينه زي مبروك عطية العالم الجليل".

وأضاف: "البرنامج ده مختلف بكل تفاصيله وضيوفه وشكل جديد محدش شافه قبل كده، لما يتعرض الناس هتعرف إزاي إن مش من حق أي حد يوزع صكوك الرحمة ويقسم فرق الجنة والنار".

وفور نشر عمر كمال صورة تجمعه بمبروك عطية انهالت عليه العديد من الانتقادات اللاذعة وهو ما اضطره للرد، قائلًا: "صورة، واتشرفت بده مع فضيلة الشيخ مبروك عطية، في لقاء هيتذاع معاه في رمضان إن شاء الله، وحلقة كلها خير وكلام محترم.. كلام الناس وتعليقاتهم حسستني إنه متصور مع كافر أو مرتد، كومنتات كلها ازاي ده يتصور مع ده؟ مع إني مش وحش للدرجة ديه".