ماجدة الرومى تصل مطار القاهرة استعدادا لحفلها بقصر القبة (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي إلى القاهرة مساء اليوم الخميس؛ استعداداً لإحياء أول حفل فني يستضيفه قصر القبة في 2 إبريل المقبل بمصاحبة المايسترو المصري نادر عباسيي وأوركسترا الاتحاد

الفيلهارموني.

يعد حفل قصر القبة أولى الحفلات التي تحييها ماجدة الرومي في 2021 لتكون بذلك أول فنانة تغنى في أولى حفلات قصر القبة

عقب فتحه للجمهور.

ويعد قصر القبة من أكبر القصور الملكية التاريخية التي تقع بمنطقة سراي القبة شرق القاهرة، وبنى في عهد الخديو إسماعيل واستمر العمل في بنائه 6 سنوات، حيث بدأ العمل في إنشائه عام 1867 وانتهى أواخر عام 1872.