مابين الرعب والتشويق .. محمد عبد الرؤوف ينتهي من كتابة جزء كبير بـ "عالم خفي"

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الكاتب والسيناريست محمد عبد الرؤوف من كتابة عدد كبير من حلقات مسلسله الجديد والذي يحمل إسم "عالم خفى"، حيث يستعرض ما وراء العالم الخفي والدجل والشعوذة ويحمل الكثير من حكايات الرعب وسيكون المسلسل هو الأول من نوعه في الوطن العربي، إضافة إلى

انه سيتم عرضه في شهر رمضان لعام 2022.

وقال السيناريست محمد عبد الرؤوف في تصريحات صحفية، أن المسلسل من المقرر عرضه في رمضان ما بعد المقبل 2022 ، بعد الاتفاق مع إحدى شركات الإنتاج

الشهيرة.

وأضاف، ان المسلسل يرصد بعض مشاهد الرعب حيث ان المسلسل به الكثير من الخدع البصيرية والحركيه.

وصرح "محمد" قائلاً ان الاحداث تم تصويرها في بعض الأماكن في واحه سيوة في مصر وبعض الاماكن في بيروت و لبنان .

وبدأ الجمهور فى توقع أبطال المسلسل، وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان رسميًا عن بطل المسلسل الذي يعتبر الأول من نوعة.