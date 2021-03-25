بعد نجاحها .. مظاهرة جماهيرية تطالب بجزء ثاني لـ حكاية "قولي لأحمد" من "حلوة الدنيا سكر"

ياسر رشاد - القاهرة - عرضت اليوم آخر حلقات حكاية "قولي لأحمد" من مسلسل حلوة الدنيا سكر، والتي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، من بطولة الفنانة هنا الزاهد وعمر الشناوي.

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وطالب الجمهور من صناع العمل، بجزء ثاني من الحكاية، وذلك بسبب تجسيد هنا الزاهد شخصية واقعية وقريبة من غالبية المشاهدين، إضافة إلى ظهورها بالحجاب بشكل غير تقليدي.

وفي السطور التالية بعض من ردود أفعال مشاهدي الحكاية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وجاءت من بين ردود الأفعال: "خلينا متفقين أن دي

أحلى حدوتة لحد دلوقتي"، "نهاية حلوة للحدوتة.. شكرا هنا الزاهد"، "لحكاية كلها حلوة وفيها تشويق" و"نفسي يتعمل جزء تاني من القصة دلوقتي".

وانتهت أحداث حكاية "قولي لأحمد" من مسلسل (حلوة الدنيا سكر) بفك لغز السيدة إلهام ووجدا عمر الشناوي وهشام اسماعيل الخزنة في مطعم "بيتنا القديم" وكان فيها وصيتها أن يتم تقديم تركتها بالتساوي بينهم وهو ما قاما به وتصالحوا، بينما قام عمر الشناوي بإبداء إعجابه بهنا الزاهد وعرض عليها الزواج وقامت بقبول

عرضه.

الحكاية بطولة الفنانة هنا الزاهد وعمر الشناوي، وهشام إسماعيل، والفنانة القديرة حنان سليمان، عزة لبيب، محسن صبري، چيلان علاء، مروة الأزلي وتأليف إياد صالح.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى ٤٠ حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات (سحر وشعوذة) و(ساندى كراش) ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، (9 خطوات لقلب الرجل) ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، (الجريمة لا تفيد) ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية (المتخصصة) ويشارك في بطولتها أحمد سلطان، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.