جورج خباز يتعرض لحادث سير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 4 دقائق

نجا بالأمس الممثل والكاتب والمخرج اللبناني جورج خباز من حادث سير مروع، تعرض له على المسلك الغربي لأوتوستراد جبيل باتجاه بيروت، طمأنت الصفحة الرسمية لخباز كل محبيه على صحته، فكتبت :”بعد تعرضه لحادث سير، يهم الفنان جورج خباز أن يطمئن الجميع أنه بصحة جيدة، ويشكر الجميع على محبتهم سواء بإتصالاتهم أو رسائلهم للإطمئنان عليه، متمنياً دوام الصحة والعافية للجميع”.

على صعيد آخر، كان أعلن جورج خباز أخيراً انضمامه لشركة الصباح بعمل فني يعني له الكثير، متمنيا النجاح معهم ومشيدا بالشركة.