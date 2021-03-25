ديانا حداد لـ”صوت بيروت انترناشونال”: أنا الأحق بالأغنية الخليجية وعمليتي كانت دقيقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

ديانا حداد نجمة مميزة جدا في عالم الاغنية العربية , فهي من منتصف التسعينيات تحافظ على نجوميتها التي زرعتها في قلوب الناس. قدمت مئات الاعمال الغنائية في مختلف اللهجات العربية وآخرها كان باللهجة اللبنانية وأخرى باللهجة الخليجية فماذا تقول “لصوت بيروت انترناشونال” عن نشاطاتها الفنية “قبل اسابيع طرحت اغنيتين الاولى لبنانية بعنوان “مش رح نختلف” وقد قامت المخرجة نهلة الفهد بالتعاون مع ادارة اعمالي بتوليف مجموعة من اللقطات التي صورتها في باريس قبل سنتين من حياتي اليومية وكانت بمثابة مفاجاة والحمد الله نالت اعجاب الناس وانا احببت الفكرة جدا خاصة انها اغنية لبنانية كلاسيكية ومضى فترة علي لم اقدم مثل هذا اللون. كما طرحت اغنية خليجية عبر lyrics video وهي بعنوان “ما تستمر” وايضا اصدرت اغنية “درب المحبة” من كلمات الدكتور مانع سعيد العتيبة باللهجة الاماراتية وحققت اصداء حلوة والحمد الله لمست ردة فعل الجمهور وايضا اغنية “ما تستمر حققت اكثر من 55 مليون مشاهدة على تيك توك وكان هذا اول انتساب لي لهذا التطبيق .

وعن مزاج الناس في ظل جائحة كورونا وهل لا يزال يحب الاستماع الى الاغاني تؤكد ديانا “ان الناس في ظل الظروف الراهنة اصبحت بحاجة للفرح والطاقة الايجابية ولاي عمل يسعدهم ويترك ولو جزء بسيط من السعادة وانا اتحدث عن تجربتي الشخصية اذ ان اغنياتي التي طرحتها تحمل رسائل كلها طاقات ايجابية وقد اصبحت حريصة على تقديم الاغاني المفرحة والتي تحمل تفاؤل لان العالم بأثره يعيش ظروف اقتصادية صعبة والموسيقى هي منبع الجمال والغذاء للروح. ولا اريد ان انسى انني صورت اغنية بدوية بعنوان “ما حد يحس بالعاشق”.

ديانا حداد

ترى هل تفكر ديانا باطلاق البوم خليجي كامل “اكيد وبعد نجاحي في تقديم البومات خليجية نجحت جدا في السابق وانا اعتبر الاحق بتقديم الاغنية الخليجية كوني احمل الجنسية الاماراتية وعشت عمري كله في الخليج بين الكويت والامارات واتحدث اللهجة الخليجية بطلاقة وابنتيً من الامارات كما انني متطبعة جدا بعادات وتقاليد المجتمع الخليجي الجميلة وان شاء الله سأقدم البوم خليجي وآخر عربي متنوع في وقت غير محدد واحبذ اصدار اغاني منفردة لتنال كل واحدة حقها من الانتشار في هذه الظروف. وبالنسبة للفنانين الذين اطلقوا البومات تتضمن 15 او 20 اغنية ومع احترامي لهم انما اظن ان اغنية واحدة اخذت حقها والباقي انتسى من الجمهور لانه يفضل اغنية واحدة تكون مدعومة في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية ولا مانع ان يتم تصويرها.

وعن الاعمال التي صدرت اخيرا ونالت اعجابها اكدت ديانا حداد انها احبت اغنية “ما حدا بده ياه” لآدم وعدد من اغنيات ناصيف زيتون لانني احب التنوع والتجدد في الموسيقى والاداء.

وعن امنياتها في العام الجديد تقول “اتمنى ان يعود الهدوء لكل العالم لاننا بحاجة الى الراحة النفسية بعد جائحة كورونا وبالنسبة لبلدي لبنان انا متفائلة بعودة وطني الى سابق عهده رغم كل ما يمر به سيعود وطن الجمال والازدهار.

واخيرا عن العملية التي اجرتها في معدتها تقول ديانا ” اجريت عملية بالمعدة وتم خلالها خلالها استئصال كيس كبير كان يسبب لي مضاعفات مزعجة لكنها انتهت على خير وانا اعاني من الالام منذ ثلاث سنوات وكا يؤثر على نفسيتي ووزني وما زلت آخذ ادوية لكنني بأحسن حال.