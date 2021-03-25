بالصورة – رامي عياش بتجربة تمثيلية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - مارس - 2021 8:16 مساءً

كشف الفنان اللبناني رامي عياش ملامح شخصيته في مسلسل 2020، الذي يطل فيه ضيفاً بشخصية بارزة، تغيّر مجرى الأحداث وتبدّل من مسار الحكاية.

ونشر رامي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة له من كواليس المسلسل، ظهر فيها باللباس العسكري، أي الشخصية التي يجسدها في العمل.

يُذكر أن المسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبس، فادي إبراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، وبمشاركة رنده كعدي وفؤاد شرف الدين، من كتابة بلال شحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة “صباح إخوان”، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.