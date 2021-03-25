شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى تتصدر من جديد قائمة "Billboard Hot 100" بأغنيتها "UP" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سيطرت النجمة العالمية كاردى بى من جديد على المركز الأول بقائمة " Billboard Hot 100 " هذا الأسبوع و ذلك بأغنيتها " UP " وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الشهيرة وأبرزها " فوربس" .

بينما كان المركز الثانى بالقائمة من نصيب أغنية " Leave The Door Open " لبرونو مارس واندرسون باك ، و كان المركز الثالث بالقائمة لأغنية " Drivers License " للنجمة العالمية أوليفيا رودريجو .



كاردي بي

وقائمة " Billboard Hot 100 " هو ترتيب أسبوعى للأغانى فى الولايات المتحدة يصدر من قبل مجلة بيلبورد ويعكس مدى نجاح كل أغنية تصدر فى الولايات المتحدة، وضمت القائمة هذا الأسبوع عدد من أهم وأشهر نجوم الغناء بالعالم التى استطاعت كاردى بى أن تتفوق عليهم بتصدرها القائمة، ومن بين هؤلاء النجوم إريانا جراند و دريك و كريس براون و دوا ليبا و ليل بيبى وبيلى إيليش ، و غيرهم .

وكانت النجمة العالمية كاردى بى قد فاجأت مؤخرا قطاع كبير من محبيها وعشاقها خلال الساعات القليلة الماضية أنها تطمح للوصول إلى نفس المستوى من النجاح التى حققته النجمة العالمية ريهانا والمغنى الشهير جاى زد، فى إشارة أن النجمين هم الأكثر تأثيرا وإلهاما بالنسبة لها ".